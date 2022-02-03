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2022
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Россияне признались, что не следят за курсом рубля
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Более половины россиян (63%) признались, что не следят за изменениями курса рубля, следует из исследования Фонда "Общественное мнение". При этом 36% респондентов, напротив,... ПРАЙМ, 03.02.2022
валюта, рынки, новости, курсы валют, рубль, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Более половины россиян (63%) признались, что не следят за изменениями курса рубля, следует из исследования Фонда "Общественное мнение".
При этом 36% респондентов, напротив, следят. Среди них 15% сообщили, что нервничают и переживают из-за колебаний национальной валюты.
28% россиян считают, что изменения курса рубля не влияют на их жизнь, а 38% уверены в обратном.
Более половины (55%) считают, что рост курса рубля полезен для экономики России, 15% считают выгодным снижение.
Респонденты также поделились мнением о том, что оказывает наибольшее влияние на рубль:
43% считают ключевым фактором действий российских властей,
35% — обстоятельства, на которые власти не могут повлиять.
Также 27% россиян думают, что в ближайшее время курс рубля по отношению к другим валютам будет снижаться, 18% — расти, 25% — останется неизменным.
В опросе принимали участие 1500 россиян из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.