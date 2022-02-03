МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Более половины россиян (63%) признались, что не следят за изменениями курса рубля, следует из исследования Фонда "Общественное мнение". Рубль стал самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

При этом 36% респондентов, напротив, следят. Среди них 15% сообщили, что нервничают и переживают из-за колебаний национальной валюты.

28% россиян считают, что изменения курса рубля не влияют на их жизнь, а 38% уверены в обратном.

Более половины (55%) считают, что рост курса рубля полезен для экономики России, 15% считают выгодным снижение. Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

Респонденты также поделились мнением о том, что оказывает наибольшее влияние на рубль:

43% считают ключевым фактором действий российских властей,

35% — обстоятельства, на которые власти не могут повлиять.

Также 27% россиян думают, что в ближайшее время курс рубля по отношению к другим валютам будет снижаться, 18% — расти, 25% — останется неизменным.

В опросе принимали участие 1500 россиян из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.