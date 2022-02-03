МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает днем в четверг из-за сохранения напряженной внешнеполитической обстановки и ухудшения рыночной конъюнктуры, следует из данных торгов. Курс рубля умеренно снижается на уходе инвесторов от риска

Индекс Мосбиржи к 15.41 мск падает на 1,67%, до 3484,67 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,78%, до 1437,88 пункта.

ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Мировые рынки посылают негативные сигналы ухудшения аппетита к риску. Так, доллар укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам, стоимость нефти марки Brent теряет 1,3%, опускаясь до 88,3 доллара за баррель. Инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить планово наращивать добычу в марте.

Западные фондовые индексы и фьючерсы также падают, задавая определенный ориентир динамике российских акций. Локомотивом падения выступают акции технологического сектора США. Инвесторы переоценивают его перспективы после ралли на ковидных ограничениях. Федеральная резервная система (ФРС) готовит почву для серии повышений учётной ставки в этом году, а это традиционно негатив для бумаг сектора, которые относят к так называемым "акциям роста" и финансовое положение которых очень зависит от цен на долговом рынке.

Также российский фондовый рынок в четверг вновь теряет позиции под действием внешнеполитических рисков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию и считает его "крупнейшим со времен холодной войны".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России — это не шаги, которые направлены на деэскалацию.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах снижения цен на российском рынке акций — расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-6,1%), VK (-4,1%), ЦИАНа (-3,6%), акции агрокомпании "Черкизово" (-4,2%), Московской биржи (-3,4%).

Акции "Акрона" (-7%) после попыток роста стали активно корректироваться вниз "на факте" сообщений о том, что совета директоров компании предложил выплатить дивиденды в размере 240 рублей на акцию (около 2% дивидендной доходности), а реестр под дивиденды закрыть 9 марта.

Сообщение о дивидендах не помогает и НЛМК (-1,3%), совет директоров которой рекомендовал выплатить по итогам прошлого квартала 12,18 рубля на акцию (около 5,6% дивидендной доходности).

Вопреки общей картине при этом дорожают бумаги "Совкомфлота" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ВСМПО-Ависмы" (+0,25%).

ПРОГНОЗЫ

Рублевые активы после нескольких дней относительной силы в четверг выглядят слабее зарубежных аналогов, констатирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и Западом и новые признаки возможной эскалации… все больше беспокоят участников рынка РФ, особенно иностранных", — добавляет он.

Технические индикаторы российского рынка акций больше не указывают на сильную перепроданность, несмотря на то, что оценки российских акций пока держатся на самых низких уровнях с 2014 года, в свою очередь отмечает Коул Эйксон из Sber CIB Investment Research.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 3400 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1394 пунктов, но дальнейшее ухудшение внешнего рыночного фона или фактора внешней политики приведет к пробою этих поддержек уже до конца дня, не исключает Бабин.