МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фунт стерлингов и евро дешевеют к доллару после объявления итогов заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций падает

По состоянию на 16.07 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,3571 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3577 доллара. До объявления итогов заседания Банка Англии курс снижался до 1,356 доллара, а после — кратковременно поднялся до 1,3628 доллара.

Курс евро к доллару снижался до 1,1285 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1303 доллара. До объявления итогов заседания ЕЦБ курс составлял около 1,129 доллара, а затем ненадолго опустился до 1,127 доллара.

Ранее в четверг завершились заседания Банка Англии и ЕЦБ. Британский регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25% годовых, сохранив объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп чистых активов в рамках специальной программы PEPP медленнее, чем в предыдущем квартале. Планируется, что программа, введенная в марте 2020 года из-за пандемии, завершится к концу марта 2022 года.