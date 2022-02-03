МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает ослабление к евро, который тестирует на прочность круглый уровень сопротивления 87 рублей на фоне роста на форексе в район 1,14 доллара, следует из данных Московской биржи. Акции Meta на открытии торгов в США рухнули на 26%

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.03 мск четверга повышался на 25 копеек, до 76,29 рубля, евро — на 93 копейки, до 86,93 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 87,025 рубля – максимума с 31 января. Евро при этом растет на 0,8% — до 1,1393 доллара и уже обновил максимум с 18 января (1,141 доллара).