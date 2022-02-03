МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс евро в четверг вечером перешел к активному росту по отношению к доллару, — трейдеры отыгрывают решения Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.19 мск курс евро к доллару рос на 1,22% — до 1,1441 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1303 доллара. Непосредственно после публикации итогов заседания ЕЦБ евро ненадолго ушел в минус, но затем перешел к стремительному росту.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп чистых активов в рамках специальной программы PEPP медленнее, чем в предыдущем квартале. Планируется, что программа, введенная в марте 2020 года из-за пандемии, завершится к концу марта 2022 года.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции предупредила о росте инфляционных рисков. Кроме того, она отметила, что влияние нынешней волны пандемии коронавируса на экономику еврозоны мягче, чем предыдущих, несмотря на очень высокое число заражений.

По словам экономиста Union Investment Йорга Зойнера (Joerg Zeuner), которые приводит газета Wall Street Journal, европейский регулятор "изменил свою риторику" и открыл возможности для повышения ставки уже в конце 2022 года, хотя рынки пока ожидают, что в этом году ставка ЕЦБ останется неизменной.

В четверг также прошло заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор повысил свою учетную ставку до 0,5% с 0,25% и сохранил объемы выкупа активов с рынка. Фунт стерлингов также дорожает к доллару, хотя более умеренно. Курс фунта стерлингов растет к доллару до 1,3592 доллара за фунт с уровня прошлого закрытия в 1,3577 доллара.