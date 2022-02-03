МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг возобновил снижение после пяти сессий роста к доллару, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть замедлили темпы снижения

Инвесторы опять обратили внимание на геополитические риски. Ухудшение внешней рыночной конъюнктуры усугубляет давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.25 мск рос на 46 копеек — до 76,5 рубля, курс евро — на 1,43 рубля, до 87,43 рубля.

ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В четверг рубль вновь слабеет к доллару. Пять торговых сессий роста к доллару помогли снять с рубля перепроданность, и игроки опять обратили внимание на геополитические риски.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию и считает его "крупнейшим со времен холодной войны".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России — это не шаги, направленные на деэскалацию.

Ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи, как и рубль, также пошел вниз после пяти сессий роста, что сигнализирует об ослаблении спроса на рублевые активы.

Рынок нефти после недавнего неудавшегося тестирования "круглого" уровня сопротивления 90 долларов притормозил под ним. Инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить планово наращивать добычу в марте.

Определенный негатив для рубля пришел и от Минфина в виде высокого объема покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. В период с 7 февраля по 4 марта он составит 634,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 33,4 миллиарда рублей. В период с 14 января по 4 февраля показатель оценивался в 585,9 миллиарда рублей, по 36,6 миллиарда рублей в день. Однако ЦБ РФ с 15.00 24 января на фоне возросшей волатильности приостановил покупки валюты на внутреннем рынке.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,6% и на 1,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Смена общерыночных настроений на более осторожные, локальная слабость нефтяных цен и затянувшаяся тревожная пауза на геополитическом фронте лишили российскую валюту сил для дальнейшего укрепления, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Завтра дополнительное давление на рубль может оказать "фактор пятницы". По нашим оценкам, доллар может двигаться в пределах 76-77,2 рубля", — полагает он.

Запас позитива рубль исчерпал — на смену ему пришли биржевые реалии в виде ухудшения внешней конъюнктуры, локальной коррекции в нефти и ухода от рисков, соглашается Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".