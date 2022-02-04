МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу утром растет, американская валюта продолжает дешеветь после заседаний Европейского (ЕЦБ) и британского центробанков, также доллар слабеет к иене, в то время как инвесторы ожидают данных о безработице и рабочих местах в США, свидетельствуют данные торгов. Экономист объяснил, что спасло рубль на этой неделе

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару растёт до 1,1467 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1438 доллара, курс доллара к иене снижается до 114,89 иены за доллар со 114,95 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,22%, до 95,17 пункта.

Инвесторы ожидают позднее в пятницу публикации макростатистики. Аналитики полагают, что уровень безработицы в США остался на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч.

Суммарно за неделю долларовый индекс опустился более чем на 2%. Курс евро к доллару в четверг при этом вырос на 1,2%, а с начала недели может показать рост на 2,9%. Таким образом, текущая неделя может стать для доллара худшей с марта. Рубль стал самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

Частично такой динамике способствовало то, что хотя ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания сохранил учётную процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, британский центробанк всё же ожидаемо поднял её снова, как и после предыдущего заседания — на этот раз до 0,5% с 0,25%, объявив также о планах сокращения выкупа корпоративных облигаций в будущем.

Это заставляет ждать подобного и от европейского регулятора, что позитивно для евро. "Итак, ситуация сегодня такова, что ЕЦБ, вероятно, поднимет ставку, и это случится быстрее, чем мы думали", — считает аналитик Silicon Valley Bank Скотт Петруска (Scott Petruska), слова которого приводит газета Wall Street Journal.