МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс рубля растет к обеим валютам корзины ЦБ – доллару и евро — после разнонаправленной динамики, отмечавшейся с утра. Экономист объяснил, что спасло рубль на этой неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.35 мск снижается на 40 копеек, до 76,05 рубля, курс евро – на 19 копеек, до 87,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent теряет при этом 0,8%, опускаясь до 88,5 доллара за баррель, после удорожания ранее утром.

Зона 76-77 рублей за доллар выглядит сбалансированной на текущий момент, она сохранит свою актуальность и сегодня, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "При этом допускаем новые попытки сдвинуть курс ниже ввиду крепости рынка нефти и евро, а также стабилизации настроений на глобальных рынках", — добавляет он.

В более долгосрочном плане крепость рубля может подвергнуться новым испытаниям, следует из ожиданий аналитиков. Минфин РФ вчера объявил об объемах покупки валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 4 марта, он должен увеличиться на 8,4%, до нового рекорда в 634,7 миллиарда рублей, напоминает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Это среднесрочно сильно негативный сигнал для рубля. Пока Банк России временно приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, но эти недокупленные объемы когда-то придется выбирать. Поэтому как только ЦБ вновь выйдет на рынок, курс доллара очень быстро может отправиться опять ближе к отметке 80 рублей. Изменить картину может снижение политической напряженности, но пока на это закладываться не стоит", – заключает он.