МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. На этой неделе рубль по отношению к доллару укреплялся. Это укрепление началось еще 28 января, когда Банк России временно приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, отметил в беседе с агентством "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.

"На этой же неделе прошло заседание ОПЕК, но сенсаций не произошло. Страны группы оставили без изменений условия сделки по объемам нефтедобычи, поэтому снижения цен на нефть не наблюдалось", — подчеркнул он.

Однако эйфории относительно перспектив рубля сейчас быть не может: с начала ноября он ослабевает по отношению к доллару.

Американская валюта находится в повышательном канале с нижней границей 75,5 — 80,5. Хотя геополитические страхи в последние дни уменьшались, на рубль действует фактор высокой инфляции и низкого спроса на ОФЗ, пояснил Верников.

Вышедшие данные по инфляции в России не порадовали. Годовая составила 8,8% г/г.. Кроме того, на валюты развивающихся стран — в том числе на рубль — в ближайшей перспективе будет давить предстоящее ужесточение ФРС США денежной политики. На этой неделе ожидания по росту ставки увеличились. 67% участников финансового рынка ожидают, что ФРС США к декабрю 5 раз повысит ставку.

Исходя из этого, наиболее вероятная динамика доллара на следующей неделе — боковая, с нижней границей 75 и верхней 77,5. Геополитические события могут несколько сдвинуть этот диапазон в ту или иную сторону, но время глобального укрепления рубля в район 70 наступит не раньше, чем начнется устойчивое снижение инфляции. По евро актуальный диапазон на следующую неделю 85,7 — 90,7, прогнозирует специалист.