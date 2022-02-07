МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов понедельника стабилен к евро и умеренно снижается к доллару, следует из данных Московской биржи. Финансист назвал основания для нового обвала рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышается на 19 копеек, до 76,02 рубля, курс евро снижается на 3 копейки, до 86,9 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,25%, до 93,5 доллара за баррель.

Российский рынок акций умеренно повышается на старте утренней сессии понедельника на дорожающей нефти, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,54%, до 3489,73 пункта.