МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля заметно укрепляется против доллара и евро на фоне закрепившейся выше 93 долларов нефти и в преддверии решения Банка России по ставке в пятницу, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.38 мск снижается на 16 копеек, до 75,67 рубля, курс евро – 46 копеек, до 86,47 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,25% — до 93,04 доллара за баррель.

Отсутствие покупок валюты от ЦБ значимо стабилизирует курс, но условий для столь же резкого роста, каким было падение российской валюты, пока не создано, отмечает Дмитирий Полевой из "Локо-Инвест".

"Эта неделя, по нашему мнению, сложится для рубля позитивно, учитывая цены на нефть и предстоящее заседание ЦБ. От него мы ждем повышения ставки как минимум на 100 базисных пунктов и сохранения ястребиной позиции на ближайшие заседания, оправданием которой будет тезис о высоких инфляционных рисках при, возможно, некотором повышении прогноза инфляции на конец года", — добавляет он.

Технически важной будет зона 75,2-75,5 рубля за доллар, прохождение которой может позволить рублю укрепиться до 74-74,5 рубля, указывает аналитик. В целом пока наиболее вероятным на ближайшие дни видится диапазон 74,5-76,5 рубля за доллар, считает эксперт.