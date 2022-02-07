МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник днем усилил снижение по отношению к доллару на статистике по Германии, которая оказалась хуже прогноза, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут

По состоянию на 12.47 мск курс евро к доллару снижается до 1,142 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1447 доллара. Курс доллара к иене снижается до 115,03 иены за доллар со 115,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,12%, до 95,6 пункта.

Европейские инвесторы оценивают статистику по Германии. Так, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в декабре снизился на 0,3% к предыдущему месяцу после роста в ноябре на 0,3% (показатель пересмотрен, ранее оценивался как снижение на 0,2%). Аналитики, напротив, ожидали роста показателя — на 0,4%.

Кроме того, давление на курс европейской валюты оказывают сильные данные по рынку труда в США, поддерживающие курс доллара. "Опубликованные в пятницу сильные данные о занятости в США являются позитивными для доллара, поскольку они показывают, что экономика остается достаточно сильной, чтобы позволить Федеральной резервной системе начать повышение ставки в марте", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики UniCredit.

Одним из главных событий для валютных инвесторов на этой неделе остается статистика по инфляции в США, которая может повлиять на курс доллара к евро. Эксперты прогнозируют ускорении годовой инфляции в январе до 7,3% после 7% месяцем ранее.