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2022
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Рубль слегка снижается к доллару и евро
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Курс рубля в начале утренних торгов среды слегка снижается и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 7... ПРАЙМ, 09.02.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов среды слегка снижается и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 7 копеек — до 75,08 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 85,81 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43% — до 91,17 доллара за баррель.
Российский рынок акций растет на старте утренней сессии среды на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,78%, до 3579,01 пункта.