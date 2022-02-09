МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов среды слегка снижается и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. Аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару до конца квартала

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 7 копеек — до 75,08 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 85,81 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43% — до 91,17 доллара за баррель.

Российский рынок акций растет на старте утренней сессии среды на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,78%, до 3579,01 пункта.