МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером усиливает снижение к евро на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару рос до 1,1437 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1414 доллара, днем показатель находился на уровне 1,1427 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,44 иены за доллар со 115,54 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 95,5 пункта.

Доходность десятилетних гособлигаций США — US Treasuries — снижается до 1,94% с уровня прошлого закрытия в 1,956%. При этом показатель остается на максимальных за два года уровнях.

Валютные инвесторы по-прежнему ждут данные о годовой инфляции в США, которая, согласно прогнозам, в январе ускорится до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%. Эти данные могут повлиять на подход Федрезерва США к своей монетарной политике.

Несмотря на укрепление евро к доллару на этой неделе, аналитики Unicredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают снижения курса евро к концу 2022 года, даже если Европейский центробанк (ЕЦБ) повысит ставку. Эксперты отметили, что разница в подходе к монетарной политики ЕЦБ и Федрезерва США остается в пользу доллара.