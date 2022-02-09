МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в среду вечером уверенно растет четвертый день подряд и компенсировал январский обвал: доллар уже опустился в район 74,5 рубля, следует из данных торгов. Активизация переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией и Западом помогает рублю нивелировать геополитический дисконт в условиях внешнего рыночного позитива. Рост цен на нефть ускорился на статистике из США

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск снижался на 50 копеек, до 74,51 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 85,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Валюта США в среду максимально падала до 74,5 рубля. Прошлый год доллар закончил на уровне 74,7 рубля, таким образом, его скачок в январе до 80,4 рубля уже полностью компенсирован.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ В ГЕОПОЛИТИКЕ

Российская валюта продолжила расти четвертую сессию подряд, компенсируя провал января и выходя на максимумы с середины прошлого месяца. Геополитический фон остался определяющим фактором восстановления рубля.

Переговоры по вопросу гарантий безопасности между РФ и Западом активизировались на фоне визитов президента Франции Эммануэля Макрона сначала в Москву, а затем в Киев. Это способствовало возвращению инвесторов в рублевые активы.

Рынок нефти смог удержаться выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель. Вечером марка Brent опять растет на 0,4% — до 91,2 доллара за баррель.

Данные о падении запасов нефти и бензина в США поддерживают рост нефтяных цен. Минэнерго страны сообщило ранее в среду, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 миллиона баррелей.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 95,4 пункта, что сигнализирует о спросе на риск. Растет валюта США и к большинству развивающихся валют.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилизируется в среду. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 24,8 миллиарда рублей при совокупном спросе в 84,9 миллиарда.

В то же время, игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ, согласно которым чистый отток капитала из России в январе составил 12,8 миллиарда долларов, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, впрочем, положительное сальдо внешней торговли России в январе выросло в 2,4 раза, составив 21,4 миллиарда долларов против 9 миллиардов долларов в аналогичном периоде прошлого года.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает укрепляться, отыгрывая идею дипломатической разрядки, параллельно на отечественную валюту оказывает позитивное влияние возобновившиеся аукционы по размещению ОФЗ, Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Минфин рассматривает текущую ситуацию на рынках в качестве вполне спокойной и возвращается к прежним объёмам размещения", — добавляет он.

Прогноз по курсу до конца текущей недели улучшается до 74-76 рублей к доллару, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"В первую очередь стоит отметить определенное улучшение геополитической атмосферы для рублевых активов после переговоров президентов РФ и Франции. Цены на нефть удерживаются на многолетних максимумах, выше 90 долларов. Еще один важный фактор поддержки российской валюты – перспектива повышения ключевой ставки на предстоящем в пятницу заседании ЦБ", — добавляет он.