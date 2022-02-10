МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, курс евро уже тестирует психологически значимую поддержку в 85 рублей, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи снижается, ожидая дальнейших сигналов с внешних рынков

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск четверга снижался на 37 копеек — до 74,37 рубля, евро — на 25 копеек, до 85,06 рубля. Минутами ранее евро опускался до 85 рублей – минимума с 12 января.