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2022
https://1prime.ru/Forex/20220210/836033699.html
Евро упал до 85 рублей впервые с 12 января
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Рубль усиливает рост, курс евро уже тестирует психологически значимую поддержку в 85 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск... ПРАЙМ, 10.02.2022
валюта, рынки, новости, евро, валюта, доллар, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, курс евро уже тестирует психологически значимую поддержку в 85 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск четверга снижался на 37 копеек — до 74,37 рубля, евро — на 25 копеек, до 85,06 рубля. Минутами ранее евро опускался до 85 рублей – минимума с 12 января.