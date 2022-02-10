МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг повышается к доллару пятый день подряд, дорогая нефть поддерживает курс рубля. Нефть дорожает, Brent торгуется около $93 за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.18 мск снижался на 17 копеек, до 74,57 рубля, евро растет на 2 копейки — до 85,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Валюта США в четверг максимально падала до 74,26 рубля – минимума с 3 января, евро – до 84,77 рубля — минимума с 12 января.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА

Российская валюта продолжает расти пятую сессию подряд к доллару, обновляя локальные максимумы. Геополитический фон остается относительно спокойным, поэтому игроки сосредоточены на рыночных факторах.

Потребительские цены в США по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Это повышает вероятность ужесточения ДКП ФРС, что традиционно поддерживает курс доллара.

Рынок нефти смог удержаться выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель и пытается развить повышение. Марка Brent повышалась на 1,5% до 92,9 доллара за баррель. Этому способствовало неожиданное снижении запасов нефти в США за минувшую неделю — на 4,8 миллиона баррелей, до 410,4 миллиона, хотя эксперты ожидали роста показателя на 400 тысяч баррелей.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций снижается.

Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль теряет импульс укрепления, все острее реагируя на негативные сигналы с мировых рынков, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Если внешний фон продолжит ухудшаться, доллар попробует закрепиться над уровнем 75 рублей, считает он.

Дальнейшему укреплению рубля могут помешать данные по инфляции в США за январь, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"В результате курс останется в диапазоне 74,5-75 рублей за доллар", — оценивает Попов.