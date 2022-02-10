МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вечером стабилен к доллару и падает к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса после данных по январской инфляции в США. Нефть дорожает, Brent торгуется около $93 за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск повышался на 5 копеек, до 74,79 рубля, курс евро рос на 47 копеек, до 85,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ

Российская валюта после нескольких торговых сессий роста притормозила, компенсировав падение сложного в геополитическом плане января. Сохранение политических рисков и предстоящее в пятницу решение ЦБ РФ по ключевой ставке поспособствовало занятию игроками выжидательных позиций.

Рынок нефти смог удержаться выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель и пытается развить повышение. Вечером марка Brent повышалась на 0,9% до 92,3 доллара за баррель. Этому способствовало неожиданное снижении запасов нефти в США за минувшую неделю — на 4,8 миллиона баррелей, до 410,4 миллиона, хотя эксперты ожидали роста показателя на 400 тысяч баррелей.

В то же время, в четверг вышли данные о том, что потребительские цены в США по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Это повышает вероятность ужесточения ДКП ФРС, что традиционно поддерживает курс доллара.

Это обусловило краткосрочный скачок доллара вверх, однако затем он так же резко откатился назад.

В итоге вечером индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,01%, до 95,5 пункта. Евро растет на 0,4% до 1,1466 доллара, что выливается и в курсовую динамику российского валютного рынка.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций снижается в четверг, что убрало поддержку у рубля.

Игроки обратили внимание на сообщения Минфина о том, что федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей.

Международные резервы РФ с 28 января по 4 февраля выросли на 0,1% и составили 634,9 миллиарда долларов.

В итоге, доллар почти не менялся к рублю, евро рос на 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,85 тысячи за баррель сорта Brent — максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта начала испытывать давление со стороны ухудшения общерыночного фона, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Инфляционная угроза продолжает довлеть над рынками, предвещая более решительное ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ. Завтра дополнительное давление на рубль может оказать "фактор пятницы". По нашим оценкам, 11 февраля пара курс доллара может двигаться в пределах 74,2-75,5 рубля", — добавляет он.

У рубля остаётся больше поводов для укрепления, чем слабости, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Кроме положительных сальдо торгового баланса и счёта текущих операций правительство РФ может похвастаться профицитом бюджета. Фонд национального благосостояния также увеличился за месяц", — перечисляет он факторы роста рубля.