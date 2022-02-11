МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром заметно растет по отношению к другим основным мировым валютам, особенно к евро, инвесторы ожидают резких действий со стороны Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты дали прогноз реакции курса рубля на решение ЦБ по ставке

По состоянию на 8.08 мск курс евро снижается до 1,1383 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1427 доллара. Курс доллара к иене растет до 116,1 иены со 116 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,46%, до 96 пунктов.

Валютные инвесторы в пятницу утром оценивают еще более вероятное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США в ближайшем будущем. Вероятность таких действий со стороны регулятора повысилась на данных о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, только за январь они выросли на 0,6%.

"Отчет об инфляции в США за январь спровоцировал разговоры об экстренном повышении ставки ФРС", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики City Index. Повышение базовой процентной ставки положительно для национальной валюты.