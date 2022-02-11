МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рубль перешел к стабилизации против доллара и растет к евро на фоне падения европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Эксперты дали прогноз реакции курса рубля на решение ЦБ по ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.44 мск снижался на 1 копейку, до 75 рублей, курс евро падал на 57 копеек, до 85,4 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально поднимался до 75,34 рубля.

Евро снижается на 0,4%, до 1,1382 доллара.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,6% — до 90,9 доллара за баррель. Нефть дешевеет на укреплении курса доллара

Практически со 100-процентной вероятностью ЦБ РФ повысит ставку в пятницу на 1 процентный пункт, до 9,5%, но это уже заложено в котировках, наиболее интересной будет пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"От нее ждем заявлений о том, когда Банк России возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила. Если покупки будут осуществляться в соответствие с планом, то рубль обречен на сильное снижение. При таком раскладе стоит ждать последующих повышений ставки, поскольку девальвация рубля неизбежно приведет к росту инфляции, с которой регулятор будет бороться ужесточением денежно-кредитной политики", — добавляет он.

Курс доллара завершит неделю ростом, тяготея к верхней границе диапазона 75-76 рублей, оценивает перспективы Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Отметим, что сильной поддержки рублю от внешнего фона, как и сегодняшнего заседания ЦБ ожидать не приходится: повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт уже заложено рынком в курсы", — добавляет он.