Курс доллара стабилизируется на уровне 75 за доллар и растет до 85,4 за евро
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рубль перешел к стабилизации против доллара и растет к евро на фоне падения европейской валюты на форексе, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.44 мск снижался на 1 копейку, до 75 рублей, курс евро падал на 57 копеек, до 85,4 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально поднимался до 75,34 рубля.
Евро снижается на 0,4%, до 1,1382 доллара.
Стоимость нефти марки Brent теряет 0,6% — до 90,9 доллара за баррель.
Практически со 100-процентной вероятностью ЦБ РФ повысит ставку в пятницу на 1 процентный пункт, до 9,5%, но это уже заложено в котировках, наиболее интересной будет пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"От нее ждем заявлений о том, когда Банк России возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила. Если покупки будут осуществляться в соответствие с планом, то рубль обречен на сильное снижение. При таком раскладе стоит ждать последующих повышений ставки, поскольку девальвация рубля неизбежно приведет к росту инфляции, с которой регулятор будет бороться ужесточением денежно-кредитной политики", — добавляет он.
Курс доллара завершит неделю ростом, тяготея к верхней границе диапазона 75-76 рублей, оценивает перспективы Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Отметим, что сильной поддержки рублю от внешнего фона, как и сегодняшнего заседания ЦБ ожидать не приходится: повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт уже заложено рынком в курсы", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20220211/836039482.html