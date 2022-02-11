МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на ожидавшееся решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, следует из данных Московской биржи. Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.38 мск пятницы снижался на 3 копейки, до 74,97 рубля, евро — на 56 копеек, до 85,41 рубля. До решения ЦБ курсы находились примерно на этих же уровнях.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых. В то же время ЦБ РФ сохранил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.

Баланс рисков для инфляции в РФ еще больше сместился в сторону проинфляционных, считает ЦБ РФ. Усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с волатильностью на глобальных рынках, в том числе под влиянием геополитики, считает регулятор.