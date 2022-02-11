МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем падает к доллару и растерял рост к евро — на фоне роста геополитической волатильности.

Решения и комментарии ЦБ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике (ДКП) стабилизируют курс рубля, хотя и не компенсируют риски политики перед выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.48 мск рос на 52 копейки, до 75,53 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 86,03 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро в пятницу максимально падал до 85,18 рубля.

РУБЛЬ ИЩЕТ ОПОРУ В ЦБ

Российская валюта в пятницу достаточно интенсивно колебалась. Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и ДКП оказались близки к консенсусу, что стабилизировало курс рубля. Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Так, ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. В то же время ЦБ РФ сохранил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.

Баланс рисков для инфляции в РФ еще больше сместился в сторону проинфляционных, считает ЦБ РФ. Усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с волатильностью на глобальных рынках, в том числе под влиянием геополитики, считает регулятор.

Определенную поддержку рублю оказали комментарии по вопросу возобновления покупок валюты по бюджетному правилу. Банк России пока не принял решение о возобновлении покупок валюты для Минфина, может сначала возобновить регулярные покупки, а затем отложенные, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Отложенные покупки валюты для Минфина будут растянуты во времени так, чтобы было минимальное влияние на рынок, возможно, до конца 2023 года, пояснила она.

При этом геополитическая волатильность сохранилась. Как раз около 15.00 мск – с началом пресс-конференции Набиуллиной МИД РФ заявил, что Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности, ждёт развернутой реакции от каждого адресата. Рубль отреагировал на него резким проседанием к доллару и евро, более чем на 20 копеек. Однако на фоне пресс конференции главы ЦБ валюта РФ достаточно быстро нивелировала этот провал.

Впрочем, окончание недели – "фактор пятницы" и сохранение политических рисков все же увели рубль в минус против обеих основных резервных валют.

Рыночная конъюнктура умеренно-позитивна за счет дорогой нефти — выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель. Днем марка Brent росла на 1,4% до 92,7 доллара за баррель. Трейдеры оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре упали на 60 миллионов баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет. Эксперт объяснил, что будет после повышения ставки ЦБ

В то же время, опасения по поводу высокой инфляции в США создают риски того, что ФРС будет быстро ужесточать ДКП, а это обычно давит на аппетит к риску.

В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,2%, до 95,7 пункта. Евро падает на 0,2% до 1,1405 доллара, что влияет и на курсовую динамику российского валютного рынка.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций резко снижается в пятницу в отсутствие ориентиров окончания цикла ужесточения ДКП ЦБ РФ. Это не дает поддержки курсу рубля.

В итоге, доллар и евро росли к рублю на 0,7% и 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль довольно нейтрально отреагировал на решение ЦБ, но сама по себе антиинфляционная позиция регулятора – это фактор поддержки для рубля на ближайшие месяцы и кварталы, оценивает Дмитрий Полевой из "Локоинвеста".

"Поэтому, несмотря на возможность сохранения краткосрочной волатильности (в том числе из-за геополитических рисков), пространство для умеренного укрепления валюты РФ (ближе к уровням 72-74 рубля за доллар) в ближайшие 6-9 месяцев сохраняется", — оценивает он.

Банк России сейчас гораздо ближе к моменту завершения цикла подъёма ставки, чем большинство регуляторов в мире, считает Константин Святный из УК "Атон-менеджмент".

"Реальная доходность российского локального долга уже вышла в положительную область в отличие от большинства развитых экономик. А рубль получает дополнительную поддержку от высоких цен на товарных рынках. При этом ЦБ пока не планирует возвращаться на рынок с регулярными покупками по бюджетному правилу, что может дать дополнительный импульс укреплению рубля. Основным риском в этом случае остаётся геополитическая напряжённость, усиление которой может резко поменять ситуацию", — добавляет он.