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2022
https://1prime.ru/Forex/20220211/836045197.html
Курс доллара снова выше 76 рублей
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Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики торгов на Московской... ПРАЙМ, 11.02.2022
валюта, рынки, новости, биржи, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" к 18.21 мск растет на 1,14 рубля — до 76,15 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 86,82 рубля.