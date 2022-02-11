МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро; американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 7 февраля, а евро приближается к 87 рублям, следует из динамики торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи падает вслед за западными биржами

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.21 мск растет на 1,14 рубля — до 76,15 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 86,82 рубля.