МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Доллар в пятницу вечером укрепляется к евро и ослабляется к иене, статистика о потребительских настроениях в США слабо повлияла на курс американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снова выше 76 рублей

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,1393 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1427 доллара. Курс доллара к иене опускался до 115,81 иены за доллар со 116 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 95,8 пункта.

До выхода статистики курс евро составлял 1,1388 доллара, доллара к иене — 115,92 иены, индекс доллара — 95,81 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале неожиданно снизился до 61,7 пункта с январских 67,2 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 67,5 пункта.

Укреплению доллара по-прежнему способствуют данные о годовой инфляции в США, которая в январе ускорилась до рекордных с февраля 1982 года 7,5% с 7% месяцем ранее. Как говорят аналитики Federated Hermes, которых цитирует газета Wall Street Journal, это создает дополнительное давление на Федрезерв США принять более жесткие меры по итогам мартовского заседания. Эксперты прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, однако не исключают шаг в 50 базисных пунктов.

В среду на следующей неделе также выйдет протокол январского заседания ФРС США, в котором инвесторы надеются получить дополнительную информацию относительно планов регулятора.