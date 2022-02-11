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2022
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Рубль усиливает падение, евро поднялся выше 87 рублей
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Российская валюта усиливает падение, теряя к доллару и евро около 1 рубля, евро уже поднимался выше 87 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 11.02.2022
валюта, рынки, новости, доллар, евро, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российская валюта усиливает падение, теряя к доллару и евро около 1 рубля, евро уже поднимался выше 87 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.26 мск пятницы рос на 1,12 рубля, до 76,13 рубля, евро — на 79 копеек, до 86,76 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 87,07 рубля – максимума с 4 февраля.