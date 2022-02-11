МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российская валюта усиливает падение, теряя к доллару и евро около 1 рубля, евро уже поднимался выше 87 рублей, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в основные торги упал почти на 3%

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.26 мск пятницы рос на 1,12 рубля, до 76,13 рубля, евро — на 79 копеек, до 86,76 рубля. Минутами ранее евро поднимался до 87,07 рубля – максимума с 4 февраля.