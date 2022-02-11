Доллар подскочил выше 77 рублей, евро выше 88 рублей
КУРС ДОЛЛАРА ПОДСКОЧИЛ ВЫШЕ 77 РУБЛЕЙ, ЕВРО — ВЫШЕ 88 РУБЛЕЙ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20220211/836046072.html
Инфляция в РФ
Глава Центробанка заявила о пике инфляции в России
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
В ЕС заявили, что должны получать больше газа от "Газпрома"
Торги
Российский рынок акций в основные торги упал почти на 3%
Энергокризис на Украине
Украина движется к катастрофе: куда идут деньги и утекает газ
Ставка Банка России
Эксперт объяснил, что будет после повышения ставки ЦБ
КУРС ДОЛЛАРА ПОДСКОЧИЛ ВЫШЕ 77 РУБЛЕЙ, ЕВРО — ВЫШЕ 88 РУБЛЕЙ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20220211/836046072.html
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