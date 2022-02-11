МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером ушел в пике к доллару и евро на высоких геополитических рисках, которые не дают игрокам оставаться в рублевых позициях на выходные. Эксперты дали прогоноз по динамике рубля и бирж на следующую неделю

Доллар подскочил выше 77 рублей впервые с 1 февраля, а евро поднимался выше 88 рублей впервые с 27 января.

Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике не смогли стабилизировать курс рубля в условиях внешнего негатива.

На 22.03 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,3 рубля — до 77,31 рубля, курс евро — на 1,7 рубля, до 87,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ПИКЕ

Инвесторы на фоне геополитической напряженности решили не оставаться в рублевых позициях перед выходными и захеджировали их, конвертировав в валюту.

Еще во вторник рынки надеялись, что переговоры президентов России и Франции заложат основу для стабильного снижения напряженности в отношениях Запада и РФ, и с оптимизмом ждали встречи в "нормандском формате", однако она не привела к прогрессу, комментирует Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

"Глава Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что серьезно воспринял заверения министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что РФ не намерена вторгаться на Украину, однако призвал Москву к деэскалации ситуации на украинской границе. Со своей стороны, Шойгу отметил, что снижение военно-политической напряженности невозможно без ответа США и НАТО на ключевые требования России в сфере безопасности. В итоге на геополитическом фронте "воз и ныне там". Поэтому приближение выходных пугает инвесторов, торги в понедельник могут начаться уже в совершенно другой ситуации", — говорит аналитик.

Последней каплей, обрушившей рубль вечером, стали заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он сообщил, что обсудил с президентом США и лидерами других западных стран "высокий риск агрессии против Украины".

Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 1 п.п. и комментарии регулятора по ДКП оказались близки к консенсус-прогнозу и практически не повлияли на динамику курса рубля. Определенную поддержку рублю оказали комментарии по вопросу возобновления покупок валюты по бюджетному правилу.

Банк России пока не принял решение о возобновлении покупок валюты для Минфина, может сначала возобновить регулярные покупки, а затем отложенные, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Отложенные покупки валюты для Минфина будут растянуты во времени так, чтобы влияние на рынок было минимальным, — возможно, до конца 2023 года, пояснила она.

Рыночная конъюнктура была противоречивой. Так, цены на нефть вечером резко ускорили рост, в том числе под влиянием геополитики. Марка Brent подскочила на 4,1% — до 95,1 доллара за баррель, что является плюсом для рубля. Трейдеры также оценивают доклад Международного энергетического агентства, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре упали на 60 миллионов баррелей к ноябрю и находились на самом низком значении за семь лет.

В то же время высокая инфляция в США усиливает вероятность более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС США, а это оказывает давление на аппетит к риску.

В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,5%, до 96 пунктов.

Ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи резко упал в пятницу. Ориентиров окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ пока нет, что предполагает дальнейшее падение цен и рост доходности долговых инструментов. Это не дает поддержки и курсу рубля.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 3,2% и на 2,3%. Рублевая цена нефти подскочила до уровня 7,35 тысячи за баррель сорта Brent. В США призвали граждан страны покинуть Украину "немедленно"

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу на будущую неделю – 74,5-77,5 рубля к доллару, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Поддержкой рублю служат высокие цены на нефть и пауза в покупках ЦБ валюты в рамках бюджетного правила. Полагаем, что в обозримой перспективе в условиях высокой волатильности рынков и геополитической неопределенности регулятор воздержится от возобновления покупок на открытом рынке. Однако наиболее влиятельным драйвером курсовых движений остается геополитика", — говорит он.

Прогноз ЦБ представляется "стратегически неопределенным" и допускает различные сценарии по ключевой ставке: от быстрого повышения в течение ближайших месяцев с пиком на уровне 12% годовых и снижением до 11% к концу 2022 года, до относительно менее жесткого сценария с пиком на уровне 10% и значением на конец года в 9,5%, рассуждает в свою очередь Александр Исаков из "ВТБ Капитала".