МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Значительная часть вкладов в российских банках хранится в рублях — в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов; при этом часть россиян продолжает сберегать в долларах, евро и некоторых непривычных валютах, показал опрос банков, проведенный РИА Новости. Названа валюта, которая будет расти быстрее остальных

"Массовый сегмент предпочитает рубли РФ, и это обосновано и тем, что заработная плата наших граждан в рублях, все расчеты на территории РФ ведутся в рублях, и если клиент переводит средства в иностранную валюту, то затем, чтобы осуществить сделку — необходимо проводить повторную конвертацию", — объясняет руководитель бизнеса депозитов банка "Санкт-Петербург" Наталья Матвеева. По ее данным, в банке 85,5% массовых клиентов хранят деньги в рублях, 5,5% — в рублях и валюте, 9% — только в валюте.

Более 90% депозитов клиентов приходятся на рубли в банках ПСБ, где 94% клиентов открыли вклады в рублях, МКБ и "Дом.РФ" — более 90% вкладов рублевые, и "Ренессанс Кредит" — 98% вкладов.

Кроме того, в депозитном портфеле более 90% приходится на рубли в банках "Хоум Кредит" (около 98%), АТБ (от 95%), "АкБарс" (93%).

Чуть менее популярны, но все же преобладают рублевые вклады в банках "Санкт-Петербург" (85,5%), "Открытие" (от 85%), Новикомбанке (66,5%). Преобладает рубль и в ВТБ, банке "Зенит" и "МТС банке".

В целом кредитные организации не отмечают каких-либо изменений интереса к рублевым или валютным вкладам. Однако в АТБ и ВТБ отметили снижение интереса к валюте. В Новикомбанке и банке "Санкт-Петербург" клиенты также стали больше сберегать в рублях. Ставки по вкладам в России могут вырасти до 11%

В то же время премиальный сегмент клиентов продолжает диверсифицировать свои сбережения. В банке "Зенит" соотношение рублевых и валютных вкладов 70% к 30%, в "МТС банке" — 80% к 20%, банке "Санкт-Петербург" 71% премиальных клиентов имеют вклады в рублях, 11% — в валюте, 18% — и в рублях, и в валюте.

"Небольшая доля клиентов — около 6% — выбирают валютные сбережения: из них 56% хранят средства в долларах США, 42% — в евро, 2% — в английских фунтах, китайских юанях, австралийских долларах", — рассказали в ПСБ.

В "Открытии" валютный портфель на 41,9% состоит из долларов, 6,1% — евро, и менее 1% приходится на фунты, швейцарские франки, иены, китайские юани и т.п. В банке "Зенит" валютные клиенты выбирают евро, швейцарские франки и фунты стерлингов. В банке "Санкт-Петербург" и "МТС Банке" отдают предпочтение долларам и евро.

"На депозиты в валюте приходится менее 10%, что связано, в частности, с меньшим размером процентной ставки по таким вкладам и ограниченным использованием валюты в повседневных целях, в отличие от рублей", — сообщил в свою очередь директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.