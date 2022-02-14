МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доллар в понедельник утром дорожает по отношению к другим основным мировым валютам на фоне неопределенности в отношениях между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Доллар подскочил выше 78 рублей

По состоянию на 8.08 мск курс евро к доллару снижается до 1,1343 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1349 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,52 иены за доллар со 115,41 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 96,07 пункта.

Поддержку американской валюте в понедельник оказывает уход инвесторов от риска на фоне неопределенности в отношениях между Украиной и Россией. "Текущие геополитические события, вероятно, будут держать инвесторов в напряжении на этой неделе и поддерживать спрос на доллары как активы-убежища", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики MUFG Bank.

Также на этой неделе валютные трейдеры ожидают публикацию протокола ФРС США, которая запланирована на среду, 16 февраля.