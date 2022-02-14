МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс рубля утром в понедельник теряет в пределах 10 копеек и к доллару, и к евро, практически отыграв потери на старте утренней сессии, и пытается перейти к росту, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.41 мск рос на 7 копеек — до 77,24 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,62 рубля.

В первый час торгов доллар подскакивал до 78,29 рубля, а евро — почти до 88,7 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,31% — до 95,66 доллара за баррель.