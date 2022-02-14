МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс рубля сумел перейти к росту и заметно укрепляется к доллару и евро после обновления на ранних утренних торгах минимумов с конца января, следует из динамики торгов на Московской бирже. Названа валюта, которая будет расти быстрее остальных

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.25 мск понедельника снижался на 66 копеек — до 76,51 рубля, курс евро – на 73 копейки, до 86,81 рубля.

На утренних торгах доллар подскакивал до 78,29 рубля, а евро почти до 88,7 рубля – максимумов с 28 и 27 января соответственно. Основным негативом по-прежнему выступают геополитические риски.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,06% — до 95,44 доллара за баррель.

Начало основной торговой сессии должно привести на рынок валютную выручку экспортеров и укрепить рубль, однако при усилении геополитических рисков спрос на валюту будет возрастать, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер". Рубль в противофазе: кто играет против доллара

"На фоне роста геополитического риска стоимость барреля нефти подскочила выше 95 долларов за баррель, что может, наряду с техническими факторами (накопленной перепроданностью российской валюты), поддерживать позиции рубля", — указывает в свою очередь Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он полагает, что по итогам дня доллар может удержаться в верхней части диапазона 76,5-77,5 рубля на фоне ожидаемой стабилизации показателя CDS (страховки от дефолта РФ – ред.), а также ослабления распродаж на развитых рынках.