Курс рубля растет до 76,51 за доллар и 86,81 за евро после обновления минимумов с конца января
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс рубля сумел перейти к росту и заметно укрепляется к доллару и евро после обновления на ранних утренних торгах минимумов с конца января, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.25 мск понедельника снижался на 66 копеек — до 76,51 рубля, курс евро – на 73 копейки, до 86,81 рубля.
На утренних торгах доллар подскакивал до 78,29 рубля, а евро почти до 88,7 рубля – максимумов с 28 и 27 января соответственно. Основным негативом по-прежнему выступают геополитические риски.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,06% — до 95,44 доллара за баррель.
Начало основной торговой сессии должно привести на рынок валютную выручку экспортеров и укрепить рубль, однако при усилении геополитических рисков спрос на валюту будет возрастать, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".
"На фоне роста геополитического риска стоимость барреля нефти подскочила выше 95 долларов за баррель, что может, наряду с техническими факторами (накопленной перепроданностью российской валюты), поддерживать позиции рубля", — указывает в свою очередь Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Он полагает, что по итогам дня доллар может удержаться в верхней части диапазона 76,5-77,5 рубля на фоне ожидаемой стабилизации показателя CDS (страховки от дефолта РФ – ред.), а также ослабления распродаж на развитых рынках.
https://1prime.ru/Forex/20220214/836059012.html