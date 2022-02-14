МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет к доллару и к евро, отскакивая вверх после обвала пятницы, когда валюта США подскочила на 2,16 рубля, а евро – на 1,57 рубля. Заявления главы МИД Сергея Лаврова после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стали дополнительными импульсом к укреплению рубля. Нефть дорожает на рисках перебоев с поставками

Позитив для рубля от очень дорогой нефти отчасти компенсируется общим охлаждением аппетита к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.09 мск падал на 88 копеек, до 76,29 рубля, курс евро — на 1,15 рубля, до 86,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в понедельник максимально дешевел уже до 75,93 рубля, евро — до 86,11 рубля.

РУБЛЬ ОТСКАКИВАЕТ ВВЕРХ

Российская валюта в понедельник пытается стабилизироваться после обвального падения вечера пятницы. Перед выходными было мало желающих оставаться в рублевых позициях на фоне граничащих с истерикой "предупреждений" Запада о скором начале войны с Украиной. Путин провел переговоры с Лавровым

В итоге выходные прошли относительно спокойно, утром доллар по инерции проскочил выше круглого уровня 78 рубль, однако довольно быстро пошел вниз, поскольку слишком уж привлекательны курсовые уровни для продажи выручки российскими экспортерами в рамках подготовки к начинающемуся завтра в РФ налоговому периоду февраля.

При этом геополитические факторы остаются высоковолатильными. В частности, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". В то же время, страны G7 заявили о готовности коллективно ввести экономические и финансовые санкции в отношении России в случае ее "военной агрессии" против Украины.

При этом на Совет Госдумы 15 февраля отправят два проекта о признании ДНР и ЛНР, первый — в адрес президента, второй – в МИД. Однако заявления Лаврова дают повод для укрепления рубля. Глава МИД, в частности, заявил, что "намечаются" контакты, в ходе которых Москва продолжит обсуждать тему гарантий безопасности. Одна часть ответа США по гарантиям безопасности носит конструктивный характер, сказал он. Лавров предложил Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Рыночная конъюнктура остается противоречивой. С одной стороны, марка Brent обновляет очередные пики с октября 2014 года около 96 долларов. Впрочем, днем она немного отступила и теряет 0,6% до 93,9 доллара за баррель. Трейдеры оценивают баланс мирового рынка на фоне возросших рисков геополитики в Европе.

При этом опасения по поводу высокой инфляции в США поддерживают высокими риски того, что ФРС будет быстро ужесточать ДКП, а это обычно давит на аппетит к риску.

В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,2%, до 96,3 пункта.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций продолжает обвальное падение, начатое в пятницу после решения и комментариев ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Показатель обновляет минимум с февраля 2016 года. Это оказывает давление на курс рубля.

Тем не менее, доллар и евро падают к рублю на 1,3% и на 1,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Текущая обстановка выглядит крайне напряженной, поэтому неудивительно, что рубль игнорирует восходящую динамику сырьевых котировок и сохраняет режим высокой волатильности, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка. Смотрите наверх. Почему ЦБ снова повысит ставку и есть ли другой выбор

"В этих обстоятельствах трудно определить вектор движения курса, при прочих равных мы ожидаем консолидации доллара в интервале 75-77 рублей, однако не исключаем попыток острых подскоков в сторону 80 рублей в случае появления негативных заголовков", — добавляет он.

Единственное, что может хоть как-то поддерживать рубль – это продажи экспортеров под приближающиеся налоги, считает Дмитрий Полевой из "Локоинвеста".

"В условиях сохранения напряженности широкий диапазон колебаний курса может сохраняться, но вряд ли текущие уровни способны оставаться надолго. Косвенно о перепроданности рубля говорят текущие уровни рублевой цены барреля нефти, превышавшие 7300, пусть здесь и нет какого-то "правила", — добавляет он.