Россияне в январе продали валюту более чем на 100 миллиардов рублей
ЦБ РФ: физлица продали в январе валюту в сумме на 101,3 миллиарда рублей
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Физлица продали в январе валюту в сумме на 101,3 миллиарда рублей, следует из январского "Обзора рисков финансовых рынков", представленного ЦБ РФ.
"Физические лица продолжили действовать контрциклически на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля. На биржевом рынке их продажи составили 74,7 миллиарда рублей, на внебиржевом (через российские банки) — 26,6 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.
Росту волатильности курса доллара к рублю способствовали значительные объемы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами, основной объем покупок ими, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке, отмечает ЦБ.
Поддержку валютному рынку оказала временная приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила во второй половине января, введение прочих мер поддержки финансовой стабильности не понадобилось, добавляет регулятор.
https://1prime.ru/Forex/20220214/836064346.html
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