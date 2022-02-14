МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Физлица продали в январе валюту в сумме на 101,3 миллиарда рублей, следует из январского "Обзора рисков финансовых рынков", представленного ЦБ РФ. Центробанк назвал объем продаж акций российских эмитентов нерезидентами

"Физические лица продолжили действовать контрциклически на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля. На биржевом рынке их продажи составили 74,7 миллиарда рублей, на внебиржевом (через российские банки) — 26,6 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Росту волатильности курса доллара к рублю способствовали значительные объемы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами, основной объем покупок ими, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке, отмечает ЦБ.

Поддержку валютному рынку оказала временная приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила во второй половине января, введение прочих мер поддержки финансовой стабильности не понадобилось, добавляет регулятор.