МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника повышается и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи. Рубль уверенно растет, корректируя обвал пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижается на 31 копейку — до 76,45 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,48 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,62% — до 95,88 доллара за баррель.

Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника в надежде на стабилизацию геополитического фона, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повышается на 1,2%, до 3523,22 пункта.