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Курс рубля укрепляется
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Курс рубля в начале утренних торгов вторника повышается и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 15.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, россия, курс рубля, рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника повышается и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижается на 31 копейку — до 76,45 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,48 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,62% — до 95,88 доллара за баррель.
Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии вторника в надежде на стабилизацию геополитического фона, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повышается на 1,2%, до 3523,22 пункта.