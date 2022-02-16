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Рубль продолжает расти к доллару и евро
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Рубль с утра в среду продолжает повышаться третий день подряд против доллара и евро. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 4 копейки — до 75,27 рубля, курс евро... ПРАЙМ, 16.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль с утра в среду продолжает повышаться третий день подряд против доллара и евро.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 4 копейки — до 75,27 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 85,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций в начале ранних утренних торгов среды растет вслед за азиатскими рынками, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.21 мск увеличивался на 1,48% — до 3653,4 пункта.
При этом нефть марки Brent дешевеет на 0,1% — до 93,2 доллара за баррель. Фондовые фьючерсы США теряют в пределах 0,4%. Азиатские рынки растут на 0,8-2%.