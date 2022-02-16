МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль с утра в среду продолжает повышаться третий день подряд против доллара и евро. Рубль прибавил порядка 30-40 копеек к доллару и евро после слов Путина

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 4 копейки — до 75,27 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 85,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российский рынок акций в начале ранних утренних торгов среды растет вслед за азиатскими рынками, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.21 мск увеличивался на 1,48% — до 3653,4 пункта.

При этом нефть марки Brent дешевеет на 0,1% — до 93,2 доллара за баррель. Фондовые фьючерсы США теряют в пределах 0,4%. Азиатские рынки растут на 0,8-2%.