МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в среду повышается третий день подряд против доллара и евро и уже компенсировал обвал прошлой пятницы и начала сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Геополитическое успокоение и продолжение роста рынка нефти оказывают поддержку курсу российской валюты. Фьючерсы Уолл-стрит слабо меняются в ожидании внутренних новостей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск снижался на 23 копейки, до 75,08 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 85,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду рубль максимально опускался уже до 74,83 рубля. Таким образом, доллар сполз к 75 рублям, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля и последовавший в понедельник краткосрочный инерционный скачок до 78,29 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в среду днем продолжила восстанавливаться, но уже более плавно. Сказывается активный рост предыдущих двух дней. Главным фактором при этом остается некоторое улучшение геополитического фона.

Так, все "назначенные" западными СМИ сроки "военного вторжения на Украину" благополучно прошли, и инвесторы восстанавливают позиции в рублевых активах. "Украинская деэскалация стала основной причиной роста при сохранении прочих благоприятных для рубля экономических факторов. Заявления Запада о высокой вероятности вторжения на Украину, конечно же, всерьёз воспринимать сложно", — рассуждает Дмитрий Полевой из "Локоинвеста".

Опасения по поводу эскалации конфликта вокруг Украины снизились после заявления минобороны РФ о возвращении части своих вооруженных сил в места постоянной дислокации по окончании учений. Этот шаг был воспринят как смягчение напряжения.

Рыночная конъюнктура при этом опять позитивна. Так, марка нефти Brent опять растет — на 1,5% до 94,6 доллара за баррель. Геополитические риски, которые задавали тон торгам в начале недели, снизились. На этом фоне к инвесторам вернулся аппетит к риску.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,1%, до 95,9 пункта. Падает доллар и к некоторым развивающимся валютам.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в среду корректируется вверх второй день подряд от минимума с февраля 2016 года. Это оказывает поддержку курсу рубля.

Инвесторы обратили внимание на заявления главы Минфина Антона Силуанова. Он в частности, заявил, что Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3% и на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Налоговые выплаты компаний ожидаются уже на следующей неделе, и в отсутствие каких-то неожиданностей по Украине текущие слишком низкие (по фундаментальным оценкам) уровни по курсу рубля могут использоваться экспортерами для более выраженных продаж валюты, считает Полевой из "Локоинвеста".

"Потоки денег нерезидентов на рынок и с него остаются сумбурными, ограниченными и спекулятивно-окрашенными. Курс вернулся в диапазон 74-75 рублей за доллар, и его выход к нижней границе – лишь вопрос времени", — считает он.

Если внешние рынки перейдут к устойчивому росту, или появится новый геополитический позитив, доллар может пробить промежуточную поддержку 74,8 рубля, устремившись к более сильной области поддержки 74,15–74,25 рубля, оценивает перспективы Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".