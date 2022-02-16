МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером чуть меньше снижается к евро на макростатистике из США, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в США в январе выросло лучше прогноза

По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1363 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1356 доллара, до выхода статистики показатель находился на уровне 1,1377 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,47 иены за доллар со 115,62 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 95,88 пункта.

Так, розничные продажи в США в январе выросли в месячном выражении на 3,8% при прогнозе увеличения на 2%. А объем промпроизводства в стране за прошлый месяц поднялся на 1,4% к декабрю, в то время как ожидался рост показателя на 0,4%.

На динамику валютного рынка могут повлиять данные из январского заседания Федрезерва США, которые будут опубликованы в среду. Трейдеры надеются получить больше информации относительно курса монетарной политики в 2022 году, а также прогноза регулятора по инфляции.

Аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что геополитические факторы продолжать влиять на курс евро к доллару, так как они определяют уровень рисковых настроений на рынке. Эксперты прогнозируют, что при дальнейшей деэскалации ситуации между Россией и Украиной евро может подорожать до 1,14 доллара.