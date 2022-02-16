МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в среду вечером повышался против доллара и снижался к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов. Два дня уверенного роста и компенсация обвала прошлой пятницы сменились стабилизацией курса российской валюты на фоне сохраняющихся рисков геополитики. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.37 мск снижался на 10 копеек, до 75,21 рубля, курс евро прибавлял 5 копеек, до 85,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в ходе торгов среды доллар максимально падал до 74,83 рубля. Таким образом, доллар сполз к 75 рублям, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля и последовавший в понедельник краткосрочный инерционный скачок до 78,29 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ ВЕЧЕРОМ

Российская валюта в среду продолжила восстанавливаться, но уже более плавно, а к вечеру и вовсе стабилизировалась. Сказывается активный рост предыдущих двух дней на фоне неоправдавшихся геополитических рисков.

При этом тот факт, что доллар и евро растеряли резкий рост пятницы и первых минут понедельника стал фактором приостановки дальнейшего укрепления рубля.

При этом геополитические риски сохраняются. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не наблюдают отвода российских войск.

При этом рыночная конъюнктура опять была позитивной. Так, марка Brent растет вечером на 1,8% до 95 долларов за баррель. Геополитические опасения, которые задавали тон торгам в начале недели, снизились. На этом фоне к инвесторам вернулся аппетит к риску.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 95,8 пункта, что также сигнализирует об аппетите к риску.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в среду бодро корректировался вверх второй день подряд от минимума с февраля 2016 года. Это оказывало поддержку курсу рубля.

В итоге, доллар и евро разнонаправленно меняются к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели сохраняется на уровне 74,5-77,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Геополитические риски для РФ в части украинской проблематики продолжают снижаться, цены на нефть сохраняются на уровне 90 "долларов плюс", динамика рынка российских гособлигаций улучшается, а ЦБ не спешит возвращаться с покупками валюты в рамках бюджетного правила, отмечает он.

"Все это вкупе с подготовкой компаний к налоговому периоду работает в пользу российской валюты. Тем не менее препятствиями для продолжения укрепления рубля могут выступить нестабильные внешнерыночные настроения из-за нарастающих опасений более жестких темпов повышения ставок ФРС, а также возможное возвращение в новостной фон геополитического негатива", — добавляет Буйволов.

Динамика цен на нефть оказывает поддержку российским активам, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

"Разница между ближним фьючерсным контрактом на Brent и контрактом на следующий месяц выросла до 2,48 доллара – максимум с 2019 года. Столь сильная бэквордация сигнализирует об устойчивой "бычьей" структуре нефтяного рынка, которая отражает сокращение запасов и восстановление спроса в постпандемический период. Деэскалация напряженности вокруг Украины должна стимулировать снижение котировок, однако может оказаться, что "военная премия" в ценах на нефть была не такой уж значительной", — добавляет он, говоря о факторе курсообразования рубля.