МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов четверга перешел к снижению к евро и продолжает ослабевать к доллару на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рубль немного прибавлял к доллару и так же слегка снижался к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск повышается на 43 копейки — до 75,68 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 85,89 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,75% — до 94,1 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в минусе.

Российский рынок акций перешел к снижению на негативном внешнем фоне на старте утренней сессии четверга, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.09 мск снижается на 0,57%, до 3626,51 пункта.