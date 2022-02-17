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Рубль снижается к евро и доллару
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Курс рубля в начале утренних торгов четверга перешел к снижению к евро и продолжает ослабевать к доллару на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 17.02.2022
новости, валюта, рынки, экономика, курс рубля, снижение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов четверга перешел к снижению к евро и продолжает ослабевать к доллару на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск повышается на 43 копейки — до 75,68 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 85,89 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,75% — до 94,1 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в минусе.
Российский рынок акций перешел к снижению на негативном внешнем фоне на старте утренней сессии четверга, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.09 мск снижается на 0,57%, до 3626,51 пункта.