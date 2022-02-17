МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс доллара чуть растет к евро и снижается к иене, в то время как инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг России и Украины, а также обращают внимание на новости из США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет почти на 2% на ожиданиях роста предложения

По состоянию на 14.57 мск курс евро к доллару снижался до 1,1368 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1373 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,25 иены за доллар со 115,02 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 011%, до 95,81 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится геополитическая ситуация вокруг России и Украины. Накануне на рынки вернулся аппетит к риску после того, как представитель Минобороны России заявил о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений. Однако оптимизм относительно деэскалации длился недолго.

"Сегодняшние настроения смещены больше в сторону отката к уровню в 1,13 доллара за евро, поскольку рынки, вероятно, слишком рано стали оптимистичными относительно дипломатического решения конфликта на Украине", — отметили аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

В то же время аналитики обратили внимание на протокол февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор отметил, что рассматривает вариант сворачивания поддерживающих мер более быстрыми темпами в том случае, если инфляция не будет снижаться.

При этом аналитики MUFG Bank, чье мнение приводит газета, считают, что протокол ФРС не смог поддержать доллар в должной степени, потому что другие валюты ожидают аналогичных "ястребиных" шагов от своих национальных центробанков.

"Это создает более серьезные препятствия для дальнейшего укрепления доллара в ближайшей перспективе, если только геополитическая напряженность значительно не усилится и рисковые активы не уйдут в коррекцию", — считают аналитики MUFG Bank.