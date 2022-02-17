МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером еще сильнее снижается по отношению к иене после слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск курс доллара к иене снижался до 114,95 иены за доллар со 115,46 иены, до выхода статистики он был на уровне 115,03 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,1366 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1373 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 95,72 пункта.

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, неожиданно упало на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,638 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 23 тысячи, до 248 тысяч, в то время как ожидалось снижение до 219 тысяч.

Инвесторы продолжают оценивать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил, что рассматривает вариант сворачивания поддерживающих мер более быстрыми темпами в том случае, если инфляция не будет снижаться.

По словам аналитиков ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, доллар будет укрепляться до тех пор, пока не будет больше ясности относительно действий ФРС. Как считают эксперты, в протоколе не было ничего, кроме "тревоги по поводу инфляции" и "нескольких указаний на темпы повышение ставки".