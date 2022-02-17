МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вечером ощутимо падает против доллара и евро, отыгрывая возросшую геополитическую напряженность из-за обострения ситуации на Донбассе, следует из данных торгов. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков добавляет давления на рубль. Российский рынок акций упал на фоне возросших рисков геополитики

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.23 мск рос на 98 копеек, до 76,23 рубля, курс евро — на 90 копеек, до 86,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг вернулась к снижению после восстановления в предыдущие несколько дней. Геополитические риски опять стали основным фактором возросшей курсовой волатильности.

В частности, в четверг представители Запада опять заговорили о "сроках начала войны" на Украине. При этом на линии разграничения в Донбассе произошел рост военной активности – максимальный с апреля прошлого года.

Так, представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг были вынуждены отвечать на огонь со стороны украинских силовиков и уничтожать их огневые точки, заявил, в частности, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. На этом фоне рубль днем проваливался до минимумов четверга: доллар взлетал почти на 1,5 рубля до 76,72 рубля.

Однако затем он довольно быстро растерял большую часть этого роста. Немаловажную роль в такой динамике сыграли новые заявления представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. В частности, тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил он. А первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации.

Однако вечером геополитический негатив усилился. Так, Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Президент США Джо Байден заявил, что есть все основания ожидать нападения РФ на Украину: теперь в "ближайшие несколько дней".

При этом рыночная конъюнктура несколько ухудшилась с точки зрения рубля. Так, марка Brent падает на 2,7% до 92,2 доллара за баррель. Нефть на рисках возникновения переизбытка сырья в свете успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,1%, до 95,7 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций после двухдневного отскока вверх от минимума с февраля 2016 года опять падает. Это добавляет давление на курс рубля.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1,2% и на 1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль активно терял позиции на фоне усиления напряженности на востоке Украины и новой порции антироссийской риторики представителей руководства США и НАТО, резюмирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В конце недели, с учетом роста внешнеполитических рисков и "фактора пятницы", давление на российскую валюту может сохраняться. По нашим оценкам, завтра доллар может двигаться в диапазоне 75,8-77,3 рубля", — считает он.

Слабость нефти и новое обострение геополитической ситуации пока не позволяют российской валюте встать на путь устойчивого укрепления, также полагает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".