МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет к евро и иене на сильной американской статистике, свидетельствуют данные торгов. Российские биржи падают на новостях об эвакуации людей из ДНР и ЛНР

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,1343 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,06 иены за доллар со 114,93 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,11%, до 95,91 пункта.

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе выросло на 6,7% по сравнению с показателем декабря – до 6,5 миллиона, в то время как аналитики ожидали снижения показателя.

Динамика валютного рынка на этой неделе в большей степени зависела от геополитических новостей, однако аналитики Unicredit, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что доллар поддерживают также и ожидания повышения ставки Федрезерва США. Часть инвесторов предполагает, что регулятор может на мартовском заседании увеличить ее сразу на 50 базисных пунктов.

Эксперты отметили, что это мнение подкрепит ближайшая макростатистика по стране, которая, как ожидается, будет сильной. В четверг станут известны данные второй оценки роста ВВП США, прогноз составил 7% против 6,9% по первой оценке.