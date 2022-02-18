МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в последние два дня недели ощутимо упал на фоне эскалации напряженности на линии разграничения в Донбассе, следует из данных Московской биржи. Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса

В среду закончилось восстановление рубля после обвала прошлой пятницы, и доллар к ее закрытию стоил 75,25 рубля. В пятницу он максимально подскакивал уже до 77,33 рубля (на 2,8% за два дня).

Активизация в четверг обстрелов территории ЛНР и ЛНР привела к скачку доллара — по итогам торговой сессии четверга до 76,28 рубля. В пятницу – на фоне сообщений о дальнейшей эскалации и об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию – доллар подскочил уже до 77,33 рубля.