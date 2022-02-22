МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рубль в понедельник выглядел слабо, однако масштабного обвала, сопоставимого с просадкой рынка акций, все-таки не было, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Черные дни для рынка акций

"Курс USD/RUB подошел к уровню 80, но мы видим, что в условиях огромного предложения валюты со стороны компаний-экспортеров (из-за высоких цен на сырье) доллар пока не ускорил движение наверх", — отметил он.

Риски продолжения роста валюты чуть выше 80 рублей за доллар есть, но по-настоящему значительного ослабления, вероятно, удастся избежать. Причина: благоприятная конъюнктура в commodities.

Помимо этого, отметил Карпунин, Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику и в случае каких-то избыточных девальвационных тенденций может вмешаться в ситуацию.