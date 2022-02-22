МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль продолжает во вторник рост к доллару и евро, игнорируя сообщения о санкциях Евросоюза в отношении РФ, следует из динамики торгов на Московской бирже. Боррель выразил признательность ФРГ за остановку "Северного потока 2"

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.51 мск снижается на 34 копейки, до 79,44 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 90 рублей.

Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел Евросоюза сказал, что министры приняли решение включить в пакет санкций в отношении России меры против определённых банков. Также министры иностранных дел Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС.

Боррель сказал, что президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. В то же время под санкциями Евросоюза из-за признания независимости ЛНР и ДНР окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц.