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2022
https://1prime.ru/Forex/20220223/836142883.html
Рубль снижается к доллару и незначительно растет к евро
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Рубль перешел к снижению к доллару после позитивного старта торгов и незначительно растет к евро на сохраняющихся санкционных рисках, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 23.02.2022
новости, валюта, рынки, экономика, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению к доллару после позитивного старта торгов и незначительно растет к евро на сохраняющихся санкционных рисках, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" 07.07 мск рос на 11 копеек – 78,91 рубля, курс евро снижался на 17 копеек – 89,28 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,27% — до 94,1 доллара за баррель. Азиатские фондовые площадки растут до 0,72%.
На старте торгов рубль рос на 20 копеек к доллару и на 45 копеек к евро.