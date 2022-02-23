МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению к доллару после позитивного старта торгов и незначительно растет к евро на сохраняющихся санкционных рисках, следует из данных Московской биржи. Рубль растет на выступлении Байдена по ситуации вокруг Украины

Курс доллара расчетами "завтра" 07.07 мск рос на 11 копеек – 78,91 рубля, курс евро снижался на 17 копеек – 89,28 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,27% — до 94,1 доллара за баррель. Азиатские фондовые площадки растут до 0,72%.

На старте торгов рубль рос на 20 копеек к доллару и на 45 копеек к евро.