МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе: доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро — выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, следует из данных Московской биржи. Рубль под давлением на фоне санкционных рисков

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается почти на 2,92 рубля, до 84,08 рубля, курс евро — на 3,54 рубля, до 95,24 рубля.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", — заявил он в телеобращении к россиянам.