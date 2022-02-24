МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента РФ Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе: доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро — выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, следует из данных Московской биржи.

Денежные купюры и монеты

Рубль под давлением на фоне санкционных рисков

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.18 мск повышается почти на 2,92 рубля, до 84,08 рубля, курс евро — на 3,54 рубля, до 95,24 рубля.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", — заявил он в телеобращении к россиянам.