МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс доллара может достичь 90 рублей после возобновления торгов, а остановить это падение может ЦБ РФ только мощными интервенциями, заявил РИА Новости главный аналитик "Универ Капитала" Дмитрий Александров.

"На текущем внешнем фоне падение рубля после возобновления торгов может достичь отметки 90 рублей, а остановить такое движение может ЦБ РФ только мощными интервенциями", — сказал Александров.