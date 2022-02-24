МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг корреспондент РИА Новости наблюдал эти курсы на уровне 109,04 рубля за доллар и 131,11 рубля за евро. Рубль обвалился

У ВТБ курсы скромнее — доллар по 93,65 рубля, евро — по 104,9 рубля.

В четверг на фоне начала военной спецоперации России из-за Донбасса курс рубля на Мосбирже продолжил падение предыдущих дней: доллар поднялся выше 84 рублей — максимума с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года. В настоящий момент торги приостановлены.